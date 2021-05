Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 2: il 18-19 maggio open day AstraZeneca e Johnson & Johnson

Vaccino anti Covid 19 negli hub della Asl Napoli 2 Nord: martedì 18 e mercoledì 19 maggio somministrazione delle dosi di AstraZeneca e Johnson & Johnson per le persone tra i 50 e i 79 anni.

- Advertisement -

La Asl Napoli 2 Nord ha organizzato per le giornate di oggi e domani, martedì 18 e mercoledì 19 maggio, un open day per la somministrazione del vaccino anti Covid 19.

Una due giorni dedicata alle persone tra i 50 e i 79 anni residenti sul territorio della Asl Napoli 2, le quali potranno presentarsi senza prenotazione presso tutti gli hub vaccinali.

Come sottolineato in una nota dalla stessa Asl Napoli 2 Nord, in tali open day verranno somministrate le dosi dei vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson.

Asl Napoli 2 Nord: ecco tutti gli hub vaccinali anti Covid 19

Pozzuoli – Palazzetto dello Sport di Monteruscello;

Pozzuoli – Centro vaccinale presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie;

Bacoli – Palazzo dell’ostrichina presso il parco vanvitelliano;

Villaricca – Palatenda;

Quarto – Parrocchia San Castrese;

Giugliano – Scuola Montalcini GB Futura;

Giugliano – Ospedale San Giuliano;

Sant’Antimo – Palestra Romeo Cammisa;

Mugnano – Palestra Liceo Segré;

Frattamaggiore – Ospedale San Giovanni di Dio;

Frattaminore – Biblioteca Comunale;

Afragola – Centro LuMo;

Cardito – Palestra scuola Galilei;

Ischia Porto – Palazzetto dello Sport.