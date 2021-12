Covid 19 in Campania, De Luca sulla vaccinazione ai bambini: “Già 2000 prenotazioni” (VIDEO)

Covid 19 in Campania: il governatore Vincenzo De Luca fa il punto sulla ormai prossima campagna di vaccinazione ai bambini da 5 a 11 anni (che partirà il 16 dicembre). E sottolinea: “Buona tenuta negli ospedali”.

Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ribadisce l’importanza della campagna di vaccinazione anti Covid 19 dei bambini da 5 a 11 anni, che partirà giovedì 16 dicembre:

“Nelle ultime due settimane, ed è un dato abbastanza preoccupante, abbiamo avuto un numero di 3042 contagi per bimbi della fascia di età dai 5 agli 11 anni -sottolinea il numero uno di Palazzo Santa Lucia- In due settimane la fascia d’età con più contagi è quella. Una ulteriore conferma della necessità della campagna di vaccinazione”.

De Luca rende noto inoltre che “ad oggi sono registrati per ricevere la prima dose già 2000 bimbi tra 5 e 11 anni”.

Grazie alla campagna di vaccinazione, il governatore sottolinea poi che “registriamo una buona tenuta della nostra regione e del sistema ospedaliero. Nella giornata di ieri sono state 45mila le somministrazioni, c’è una ripresa molto forte della campagna di vaccinazione. Contiamo entro l’anno di arrivare a 10 milioni di somministrazioni di vaccini nella nostra regione”.

Nel dettaglio, “i posti letto occupati in area medica sono sui 350, è un dato che rimane più o meno stabile da due-tre settimane, e in terapia intensiva abbiamo 25 posti letto occupati”. Ed è davvero una buona notizia se si pensa a dicembre dello scorso anno, quando la Campania era in zona arancione.