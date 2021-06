Covid 19, D’Amore (Asl Napoli 2): “Preoccupato per immunità di gregge a Giugliano e Pozzuoli”

Vaccinazione anti Covid 19 nella Asl Napoli 2: il DG Antonio D’Amore fa il punto della situazione mostrandosi “preoccupato per il raggiungimento dell’immunità di gregge in grandi città come Giugliano e Pozzuoli”.

“Abbiamo messo in campo un accesso libero in modo da garantire le prime e le seconde dosi a chi si è iscritto in piattaforma ma cercando di raggiungere anche chi è ancora indeciso. Stiamo cercando di spronare tutti”. Lo ha detto il Direttore Generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Antonio D’Amore, intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc Targato Italia e in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9.

Poi ha aggiunto: “La variante Delta ha un’alta possibilità di infezione e come tutte le variazioni virali tende ad essere più pericolosa. L’Inghilterra fa 20mila contagi al giorno e dobbiamo essere preoccupati perché abbiamo il territorio con la più alta densità d’Europa, solo nella mia Asl ne ho 4 con il numero più alto”.

D’Amore ha poi fornito i numeri sulle vaccinazioni: “I dati ci dicono che con doppia vaccinazione abbiamo una protezione elevata. Ad oggi è l’unica arma che abbiamo insieme alle mascherine e al distanziamento sociale.

Sono a rischio tutte le città dove non si vaccinano, Napoli è una tra queste ma abbiamo anche Pozzuoli e Giugliano dove siamo preoccupati perché siamo fermi al 60%: questo 10% che ci separa dall’immunità di gregge è fondamentale. Sopra i 65 anni sfioriamo il 75% dei vaccinati, sproniamo i giovani e facciamoli venire con la seconda dose dopo 21 giorni”.