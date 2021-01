Covid 19 a Napoli: 21 positivi al Cardarelli tra medici e infermieri

Ospedale Cardarelli: 21 persone positive al Covid 19 (tra cui 11 addetti al trasporto dei pazienti).

Nuovo allarme Covid 19 all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove in 21 tra medici, infermieri e operatori sociosanitari sono risultati positivi al virus.

Come riporta “Il Mattino”, nonostante la campagna di vaccinazione, nelle ultime due settimane si è registrata una crescita del numero di addetti ai lavori affetti dal virus: per il momento la maggior parte dei contagiati è ricorsa alle cure domiciliari.

Delle 21 persone positive al Covid 19, ne risultano ben 11 (di cui uno ricoverato in Terapia Subintensiva) tra gli operatori dell’autoparco del Cardarelli, ovvero il servizio di trasporto dei ricoverati attraverso le ambulanze in dotazione al presidio che, essendo composto da tante palazzine e padiglioni, spesso necessita dello spostamento dei degenti che devono effettuare esami diagnostici o che devono essere trasferiti in altri reparti.

Altri 5 casi positivi si sono verificati nel reparto di Medicina d’Urgenza, due nel reparto di Neurologia e tre nel reparto di Ortopedia.