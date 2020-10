Covid 19 a Benevento, alunno e docente positivi: chiuse due scuole

Benevento news: gli istituti De La Salle e San Giuseppe Moscati chiusi dopo la positività al Covid 19 di un alunno e di una docente. Le lezioni riprenderanno domani (tranne per le classi poste in isolamento domiciliare).

Il Covid 19 ha causato la chiusura di due scuole a Benevento, nelle quali un alunno e un’insegnante sono risultati positivi al virus. I contagi sono stati riscontrati presso l’istituto paritario De La Salle e il plesso, al Rione Ferrovia, dell’istituto comprensivo San Giuseppe Moscati.

È immediatamente scattata la chiusura dopo la comunicazione giunta dall’Asl. A scopo precauzionale, la De La Salle è rimasta chiusa nella giornata di oggi. Come anche alla Moscati, le lezioni riprenderanno domani (tranne che per le classi poste in isolamento domiciliare).

In entrambi gli istituti sono state effettuate le previste procedure di sanificazione degli ambienti scolastici, come sono state già avviate le procedure per sopperire con la didattica a distanza all’impossibilità di assistere alle lezioni in aula per i prossimi 14 giorni. Saranno naturalmente sottoposti a tampone tutti coloro che sono recentemente entrati in contatto diretto con i due contagiati.

Precedentemente, a Benevento (in cui le scuole hanno riaperto il 1° ottobre) c’era già stato un caso di Covid 19 che ha riguardato il Liceo scientifico Rummo, con una classe dell’istituto messa in quarantena per via della positività di un membro della famiglia di uno studente.