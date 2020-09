Coronavirus, a Benevento le scuole riaprono il primo ottobre

La comunicazione del sindaco di Benevento Clemente Mastella: si tornerà in aula esattamente una settimana dopo l’avvio delle lezioni scolastiche in tutta la Campania.

A Benevento scuole chiuse fino al 30 settembre: si tornerà in aula giovedì 1 ottobre, esattamente una settimana dopo l’avvio delle lezioni scolastiche in tutta la Campania, così come disposto dalla Regione.

A decidere lo slittamento il sindaco, Clemente Mastella, che oggi ha firmato un’ordinanza apposita disponendo “la sospensione di tutte le attività relative alle scuole, di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private fino a tutto il 30 settembre 2020, assicurando la gestione da remoto anche dell’attività amministrativa”.

Una decisione presa considerando che “la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus”; rilevato che “negli ultimi giorni è stato registrato sul territorio regionale un sensibile incremento dei casi di positività al virus, per lo più connesso a soggetti asintomatici o paucisintomatici”; ritenuta “la necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus” e ravvisata “la necessità di ridurre il più possibile i motivi di spostamento delle persone per evitare in ogni modo la diffusione da virus Covid-19”.