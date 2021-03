Coronavirus in Campania, i dati del 3 marzo: quasi 2800 positivi, curva all’11,58%

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 3 marzo dell’unità di Crisi regionale riporta 2.780 positivi su 23.988 tamponi effettuati.

Non si ferma la crescita della curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Oggi il bollettino dell’Unità di crisi regionale registra 2.780 positivi su 23.988 tamponi. Il tasso è dell’11.58% contro il 9,93% di ieri. 40 i morti, lo stesso numero di ieri. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 140, ieri erano 137 mentre sono sostanzialmente stabili i posti di degenza occupati, 1357, uno in più di ieri.

Nel dettaglio, dei 2.780 positivi al coronavirus, 327 sono i casi identificati da test antigenici rapidi, 1.034 guariti e 40 decessi, di cui 21 nelle ultime 48 ore e 19 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 2.237 e i sintomatici 216, riferiti ai soli positivi al tampone molecolare.

Il totale dei contagi da Covid-19, da inizio pandemia, sale a 276.976 (di cui 7.308 antigenici), i morti sono 4.414 e le guarigioni 189.604. I tamponi processati complessivamente 3.015.852 (122.730 antigenici) di cui 23.988 eseguiti ieri, dei quali 4.102 antigenici. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 140 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.357 occupati.