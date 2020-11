Coronavirus in Campania, i dati del 22 novembre: 2.158 nuovi positivi e 2.091 guariti

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 22 novembre dell’unità di Crisi regionale riporta 2.158 nuovi positivi su 15.739 tamponi effettuati. In netta crescita i guariti.

L’Unita’ di crisi della Regione ha reso noto che i positivi al Coronavirus in Campania del giorno sono 2.158 tra cui 1.931 asintomatici e 227 sintomatici su 15.739 tamponi. In totale i positivi sono 138.431 su 1.447.867 tamponi. I nuovi decessi (tra il 14 e il 22 novembre) sono 39 che portano il numero totale a 1.309. Si registrano 2.091 nuovi guariti per numero complessivo di 33.613.

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; occupati: 201; Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata); occupati: 2.331.