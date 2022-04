Console, smartphone e PC: le piattaforme e i giochi preferiti dagli utenti

I videogame rappresentano uno degli svaghi preferiti, soprattutto dai giovani. In questo articolo cercheremo di fare il punto su quelli che sono i giochi più amati dai gamer.

Anche il 2022 è iniziato alla grande per il mercato dei videogame e, stando alle previsioni, dovrebbe proseguire con questo andamento. Che si tratti di giochi per console o per computer e smartphone, il discorso rimane invariato: i videogame rappresentano uno degli svaghi preferiti, soprattutto dai giovani, per intrattenersi durante i cosiddetti tempi morti o, semplicemente, per trascorrere del tempo con gli amici all’insegna del divertimento ludico. In questo articolo cercheremo di fare il punto su quelli che sono i giochi più amati dai gamer, suddividendoli per piattaforme e concentrandoci principalmente sulle migliori uscite degli ultimi mesi.

I migliori giochi per console

E lo facciamo partendo proprio dalle console, che rappresentano ovviamente un must per tutti gli appassionati di gioco: che si tratti di PlayStation, Xbox o Nintendo, difficilmente si incontrerà un vero gamer che non si diletti con uno, o addirittura tutti, i dispositivi presenti sul mercato. E le novità per questo 2022 sono tante, tra nuove uscite e conferme particolarmente attese.

Uno dei videogame che ha in assoluto monopolizzato le aspettative è sicuramente Elden Ring, per la cui realizzazione è stato coinvolto addirittura l’autore di Game of Thrones, George R. R. Martin; si tratta di un gioco utilizzato soprattutto su PlayStation e Xbox ma che può essere installato anche su PC.

Tra i giochi dell’anno può essere inserito anche il classico dell’automobilismo, Gran Turismo 7, che ha debuttato per la prima volta su PlayStation 5, con una grafica completamente rinnovata e un aumento notevole dei circuiti e delle prestazioni. Cambiando genere, è impossibile non menzionare Horizon: Forbidden West, annoverato anche tra i migliori per PS4, che vede radicalmente migliorati tutti gli aspetti del gioco, dalla storia molto più entusiasmante ai dettagli che risultano ovviamente più definiti facendolo girare su PlayStation 5.

E chiudiamo questo breve elenco dei migliori giochi per console del 2022 con un altro grande classico, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, uno dei giochi più amati dell’ultima decade e atteso entro la fine dell’anno per Nintendo Switch; le indiscrezioni parlano di miglioramenti notevoli, con un mondo e tante nuove abilità da esplorare.

I migliori giochi per computer

Le console hanno il loro fascino e sono ormai entrate a far parte della quotidianità di ogni gamer, ma non bisogna dimenticare che il gioco nasce soprattutto su PC e continua, nonostante le innovazioni tecnologiche, a mantenere la sua importanza e, soprattutto, il suo inarrivabile appeal.

E quando si parla di videogame per computer ci si riferisce anche ai grandi classici di cui si può usufruire direttamente online dalle piattaforme in cui vengono messi a disposizione: scacchi, biliardo, burraco, solitario, insieme a blackjack 21+3, tombola, sudoku e tantissimi altri, tra giochi di logica e puro intrattenimento. Negli ultimi mesi, grazie anche alla popolarità data dai film e dalle serie tv, sono aumentati in maniera esponenziale gli iscritti ai siti che consentono di applicarsi in una determinata disciplina, gratuitamente o meno, con una semplice registrazione: gli scacchi, ad esempio, sia sfidando il computer che dilettandosi in partite individuali o tornei con giocatori da tutto il mondo; oppure il backjack, appunto, in particolare nella formula 21+3, ovvero con una puntata secondaria che è possibile piazzare in aggiunta a quella principale e che aumenta in modo considerevole, rispetto al blackjack standard, il potenziale di vincita, che può rendere anche fino a cento volte la puntata.

Ma sono tantissimi anche i giocatori che preferiscono dilettarsi con i grandi classici, sfidando semplicemente se stessi: dal solitario al campo minato, passando per il sudoku.

I migliori giochi per smartphone

E, come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, i videogame rappresentano ancora uno degli elementi di svago più utilizzati per ammazzare il tempo. Questo è possibile, al giorno d’oggi, anche grazie all’aumento notevole di applicazioni per smartphone che ci permettono di giocare praticamente ovunque e in qualunque contesto: dall’autobus alla sala d’attesa del medico.

Tra i migliori giochi Android più scaricati nei dispositivi mobile non mancano quasi mai saghe come Candy Crush e Bubble Shooter, con le rispettive famosissime caramelle e palline; e poi altri grandi must-have come Fruit Ninja, Pokémon Café Mix e Angry Birds, ma anche giochi più movimentati e sportivi, soprattutto legati all’automobilismo e al calcio. Insomma, non importa dove ci si trovi e quale piattaforma si abbia a disposizione, la parola d’ordine è semplicemente una: giocare.