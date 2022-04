Rubrica Games: Le migliori uscite di videogames Aprile 2022

Oltre alle migliori uscite di videogames Aprile 2022 arriva l’annuncio dell’attesissimo Hogwarts Legacy previsto per fine anno e il nuovo capitolo di Monkey Island.

di Piero Lombardi – Il mese di Aprile ci porta annunci importantissimi come l’attesissimo Hogwarts Legacy in arrivo a fine anno e il nuovo capitolo di Monkey Island che torna dopo 30 anni dal lancio del primo titolo. Vediamo insieme le uscite di questo mese.

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker (5 Aprile)

TT Games confeziona un piccolo capolavoro e da vita ad una delle saghe più amate di sempre. Parliamo di una produzione su larga scala che promette di traghettarci attraverso tutti e 9 film della saga di Star Wars. A pochi anni dalla conclusione dell’ultima trilogia il team di TT Games confeziona un’opera mastodontica in cui il giocatore può decidere se giocare tutti gli episodi in ordine di uscita o in ordine cronologico così da poter sfruttare pienamente ogni contenuto del gioco. Il titolo è disponibile dal 5 Aprile su tutte le piattaforme.

Godfall: Ultimate Edition (7 Aprile)

Gearbox Publishing e Counterplay Games lanciano Godfall per Xbox e steam e portano a termine l’esculsività di Playstation sul titolo. il 7 Aprile infatti Godfall: Ultimate edition debutterà sulle altre console e al momento non sarà disponibile in Xbox Gamepass.

Gli sviluppatori promettono che tutti gli aggiornamenti e i pacchetti aggiuntivi usciti fino ad ora, compresa l’espansione Fire&Darkness e i componenti aggiunti Ascendant e Cosmetic Packs saranno da subito fruibili per coloro che lo acquisteranno.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (7 Aprile)

Ritorna in versione HD uno fra i JRPG più belli di tutti i tempi. Squaresoft lancia il remake di un gioco che ormai ha oltre 20 anni ma che è ancora un piccolo gioiello di questa industria. Il protagonista del gioco è Serge, che viene riportato in un universo alternativo nel quale scopre di essere morto qualche anno prima. Quasi tutta l’avventura si svilupperà in questo contesto con un roster di personaggi di tutto rispetto. Senza fare alcuni spoiler vi consigliamo vivamente di acquistare questo titolo se non l’avete mai provato.

MotoGP 22 (21 Aprile)

Oltre 120 Piloti, più di 20 circuiti ufficiali e un salto nel passato con più di 70 piloti storici ci riportano sulle moto di questo fantastico videogame.

Fisica nettamente migliorata e possibilità di giocarlo in split screen renderanno ancora più piacevole la vostra esperienza, ma la vera novità di quest’anno è la Nine Season 2009 nella quale vestiremo i panni dei piloti più famosi del motomondiale rivivendo i momenti salienti delle loro carriere.

Zombie Army 4 (26 Aprile)

Debutta su Nintendo Switch lo sparatutto a tema zombie. Le orde di Hitler torneranno all’assalto nell’Europa degli anni 40’ anche in versione portatile. Il gioco già uscito a Febbraio per le principali console ha riscosso un discreto successo ma siamo certi che piacerà anche agli appassionati della grande N.

Nintendo Switch Sports (29 Aprile)

Attesissimo titolo di punta di Nintendo, annunciato qualche mese fa permette di sfruttare a pieno le potenzialità in versione casalinga con l’aiuto dei rivoluzionari joycon che hanno fatto già la storia di questa console. Imperdibile per chi utilizza la Switch su tv e ha voglia di divertirsi con gli amici o in famiglia.