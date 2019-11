Zerocalcare presenta il suo ultimo fumetto alla Feltrinelli di Napoli

Zerocalcare sarà alla Feltrinelli di Napoli in Piazza dei Martiri per presentare il suo ultimo lavoro: “la Scuola di Pizze in Faccia del Professor Calcare”.

Oggi 7 Novembre dalle ore 15:00 Michele Reich, in arte Zerocalcare, sarà presente alla Feltrinelli di Napoli in Piazza dei Martiri per presentare il suo ultimo lavoro: “la Scuola di Pizze in Faccia del Professor Calcare”.

L’opera raccoglie una serie di racconti pubblicati in precedenza da Zerocalcare sul suo blog e su altre fonti. L’appuntamento è fissato per le 15:00 orario in cui l’artista accoglierà i fan per autografi e sketch, alle ore 18:00 ci sarà la presentazione del libro e a seguire ancora una sessione di autografi per accontentare tutto il pubblico fino alle 21:00. La classica “maratona” a cui ormai l’autore si sottopone ad ogni presentazione delle sue opere per ringraziare i fan che lo seguono in ogni dove.

Ricordiamo a seguire tutte le date del tour di Zerocalcare