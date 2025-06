Coca-Cola Pizza Village 2025, la lineup musicale dal 1° al 6 luglio a Napoli

Sul Palco del Coca-Cola Pizza Village 2025, una squadra da stadio tra hit, emozioni e grandi ritorni.

La musica torna protagonista al Coca-Cola Pizza Village 2025, affiancando il racconto della pizza con un programma di eventi serali che animeranno l’area live del villaggio dal 1° al 6 luglio. Grazie alla collaborazione con RTL 102.5, official media partner della manifestazione, e alla rassegna Maglia Azzurra, ogni serata proporrà una lineup ricca e trasversale che vedrà alternarsi numerosi interpreti tra pop, urban e nuovi linguaggi musicali.

Il calendario si arricchirà inoltre di tre performance esclusive affidate a ospiti speciali, i cui nomi saranno annunciati nei prossimi giorni.

Due anime, un solo palco per fare del Coca-Cola Pizza Village uno degli appuntamenti più attesi dell’estate a Napoli: un’offerta artistica ampia e articolata, pensata per accompagnare il pubblico in un’esperienza completa che unisce intrattenimento, gusto e partecipazione.

Programma musicale serale:

Martedì 1 luglio

The Kolors – Napoleone

Rosario Miraggio – Decibel Bellini – Pisapia feat. Lucariello – Federico Di Napoli

Mercoledì 2 luglio

Bigmama – Gaia – Trigno – Icy Subzero

Veronica Simioli – Gianni Fiorellino – Ste – Jelecrois – Gaié prod. Maria Siciliano

Giovedì 3 luglio

Tiromancino – Settembre – Rhove – Antonia

Andrea Sannino – Mr Hyde – Yoseba – Femelle – Martino – Fabrizio Mandara – Anna Capasso

Venerdì 4 luglio

Fred De Palma – Alex Wyse

Gianluca Capozzi – Ivan Granatino – Gabriele Esposito – Rajo

Sabato 5 luglio

Alfa – LDA – Vale LP & Lil Jolie – Les Votives – Baby K

Tommaso Primo – Francesco Da Vinci – Peppoh – Nino Esposito (Nino D’Angelo Tribute) – Mattewh

Domenica 6 luglio

Florinda – Sarah Toscano – Il Vincitore del Contest RTL 102.5

Mavi – Walter Ricci – Gigi Soriani – Ortel – Andrea D’Alessio