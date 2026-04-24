Weekend a Città della Scienza, Codici di Vita: dal DNA al pianeta terra

Un nuovo weekend a Città della Scienza per dialogare con l’ambiente attraverso esperimenti scientifici, osservazioni naturalistiche e attività partecipative.

Sabato 25 e domenica 26 aprile, Città della Scienza, propone un percorso dedicato alla scoperta della vita: dalle sue strutture più microscopiche fino agli ecosistemi complessi che rendono unico il nostro Pianeta. In occasione dell’Earth Day del 22 aprile e del DNA Day del 25 aprile, nel corso del weekend metteremo in dialogo ambiente e genetica, mostrando come ogni organismo racchiuda nel proprio DNA la storia della Terra e come proteggere gli ecosistemi significhi, in fondo, custodire questo patrimonio biologico prezioso e irripetibile.

Dalla doppia elica del DNA alle reti ecologiche che sostengono la biodiversità, Città della Scienza invita a esplorare la varietà della vita come un bene comune, fatto di differenze, adattamenti e delicati equilibri. Attraverso esperimenti scientifici, osservazioni naturalistiche e attività partecipative, i visitatori scopriranno che prendersi cura del Pianeta significa proteggere l’immenso archivio genetico custodito in ogni specie. Un percorso che unisce conoscenza scientifica e consapevolezza ecologica, per comprendere come la storia della Terra sia scritta, lettera dopo lettera, nel DNA della vita.

Ma non solo. . . F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, azienda icona di colore e creatività e Città della Scienza presentano DidòLab 2026, la nuova edizione di un’esperienza pensata per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, capace di unire gioco, creatività e scoperta scientifica. Giunto alla sua quarta edizione, il progetto propone un percorso didattico-educativo immersivo attraverso laboratori interattivi e coinvolgenti.

In programma nei weekend del 25–26 aprile e 2–3 maggio, “Emozioni in Didò: modella ciò che senti”, un laboratorio per bambini, ispirato alla nuova Mostra SensAzioni, in cui le emozioni vengono esplorate e rappresentate attraverso l’uso del colore e la manipolazione del Didò (la pasta per giocare prodotta con ingredienti naturali: acqua, farina, sale).

I bambini, guidati da personaggi immaginari ispirati al mondo delle emozioni, vivranno un’esperienza sensoriale e narrativa in cui ogni sentimento—gioia, sorpresa, timidezza, rabbia o calma—si trasforma in una figura, un personaggio o una piccola scultura modellata con le loro mani. Un’occasione per esplorare il mondo emotivo in modo semplice, giocoso e creativo, dando forma a ciò che si prova… un colore e un’emozione alla volta.

Weekend a Città della Scienza, il programma:

Il tuo nome è scritto nel DNA!

Trasforma il tuo nome in una vera sequenza di DNA usando le basi A, T, C e G! E per i più piccoli, non perdere l’occasione di creare coloratissimi braccialetti in cui ogni colore rappresenta una base del DNA! L’evento è realizzato in collaborazione con PlantaLab gruppo di ricerca e laboratorio attivo presso il Dipartimento di Farmacia (DIFARMA) dell’Università degli Studi di Salerno.

Il laboratorio è a ciclo continuo dalle 10.00 alle 16.00.

Luogo: LAB 2 (Piano terra) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: Per tutti

Piante in vitro e biotecnologie

Scopri da vicino le colture vegetali in vitro per capire come nascono le biotecnologie vegetali!Attraverso esempi semplici e curiosi, mostreremo come si ottengono piante identiche tra loro e come si conservano nel tempo le varietà più preziose.

L’evento è realizzato in collaborazione con PlantaLab gruppo di ricerca e laboratorio attivo presso il Dipartimento di Farmacia (DIFARMA) dell’Università degli Studi di Salerno.

Il laboratorio è a ciclo continuo dalle 10.00 alle 16.00.

Luogo: LAB 2 (Piano terra) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: Per tutti

Che pianta sei?

Partecipa al nostro quiz e scopri “che pianta sei”!

L’evento è realizzato in collaborazione con PlantaLab gruppo di ricerca e laboratorio attivo presso il Dipartimento di Farmacia (DIFARMA) dell’Università degli Studi di Salerno.

Il laboratorio è a ciclo continuo dalle 10.00 alle 16.00.

Luogo: LAB 2 (Piano terra) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: Per tutti

Lava Lamp

Cosa succede mescolando colori, acqua, olio? L’olio galleggia sull’acqua perché ha una densità minore. Esploriamolo insieme riproducendo in una provetta una lampada di lava colorata!

In collaborazione con “Giotto colore ufficiale delle attività educational di Città della Scienza”

Questo evento si ripete dal 25 Aprile 2026 fino al 26 Aprile 2026. Il prossimo appuntamento sarà il 25 Aprile 2026 / 11:00

Luogo: IV Piano (Sala grande) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: 7 – 10 anni

Prossime date:

25 Aprile 2026 / 11:00 – 11:30 / 14:30 – 15:00

26 Aprile 2026 / 11:00 – 11:30 /14:30 – 15:00

DidòLab -“SensAzioni”: un viaggio multisensoriale tra Didò e Emozioni

I bambini esploreranno i cinque sensi attraverso la tattilità del Didò, sperimentando forme, colori e consistenze. Le attività saranno guidate da personaggi immaginari ispirati al mondo delle emozioni, che accompagneranno i partecipanti in un percorso creativo e sensoriale. Un’occasione per imparare a dare “forma” non solo alla materia, ma anche alle proprie emozioni, in un contesto accogliente e curato, pensato per stimolare la creatività dei più piccoli.

L’evento è realizzato in collaborazione con “Giotto colore ufficiale delle attività educational di Città della Scienza”.

Luogo: IV Piano (Sala grande) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: 3 – 6 anni

Prossime date:

25 Aprile 2026 / 10:00 – 16:00

26 Aprile 2026 / 10:00 – 16:00

DNA Adventure & Missione One Health: esperimenti dal vivo e giochi per piccoli scienziati e grandi esploratori

In occasione del _DNA Day_ ti aspettiamo all’Open Lab, il nostro laboratorio speciale, per un’avventura scientifica sorprendente! Sapevi che condividiamo le regole del codice genetico con ogni essere vivente?

Tra provette, gel e sfide divertenti, i visitatori saranno i veri protagonisti di una Missione One Health imparando che la nostra salute, quella degli animali e quella del pianeta Terra sono un’unica grande avventura! Attraverso esperimenti e giochi scopriremo anche che proteggere il DNA del pianeta è il primo passo per proteggere noi stessi perché il nostro benessere dipende strettamente da quello degli animali e dell’ambiente.Un solo codice, una sola salute: la nostra avventura comincia qui!

L’evento è realizzato in collaborazione con : con la Professoressa Rosanna del Gaudio e gli studenti dei corsi di laurea Triennali e Magistrali del Dipartimento di Biologia, dell’Università degli studi di Napoli Federico II.

Il laboratorio è a ciclo continuo dalle 10.00 alle 16.00

Luogo: Open Lab (Piano Terra Corporea)

Categorie: Interactive Lab

Target: Per tutti

La clinica degli esperti

Il tuo bonsai sembra un po’ giù di corda o ha bisogno di un restyling? Portalo con te! Gli esperti del Napoli Bonsai Club effettueranno una “visita specialistica”, offrendoti consigli pratici e cure personalizzate per farlo tornare a splendere.

In collaborazione con TAKUMI lifestyle e Napoli Bonsai Club.

Il laboratorio, della durata di 10 minuti, si svolgerà a ciclo continuo dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Luogo: LAB 1 (Piano terra) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: Per tutti

Prossime date:

25 Aprile 2026 / 10:00 – 16:00

26 Aprile 2026 / 10:00 – 16:00

Kokedama Lab: Le perle di muschio

Vieni a realizzare il tuo Kokedama, l’affascinante “perla di muschio e piante” della tradizione giapponese. Imparerai a creare una sfera di muschio e terra che accoglie e nutre la vita, trasformando una pianta in un’opera d’arte sospesa.

In collaborazione con TAKUMI lifestyle e Napoli Bonsai Club.

Il laboratorio, della durata di 20 minuti, si svolgerà nei seguenti orari:10.30, 12.00, 13.30, 15.00

Luogo: LAB 1 (Piano terra) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: Per tutti

Prossime date:

25 Aprile 2026 / 10:30 – 15:00

26 Aprile 2026 / 10:30 – 15:00

MOSSARIUM LAB: Il bosco in un barattolo

Impara l’arte della semplicità e del riciclo, costruendo il tuo ecosistema sottovetro. Porta con te un barattolo di vetro e lo trasformeremo insieme in un minuscolo mondo verde fatto di muschio, rocce e semplicità. Un pezzetto di foresta da tenere sempre con te.

In collaborazione con TAKUMI lifestyle e Napoli Bonsai Club.

Il laboratorio, della durata di 20 minuti, si svolgerà nei seguenti orari:1.15, 12.45, 14.15, 15.45

Questo evento si ripete dal 25 Aprile 2026 fino al 26 Aprile 2026. Il prossimo appuntamento sarà il 25 Aprile 2026 / 11:15

Luogo: LAB 1 (Piano terra) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: Per tutti

Prossime date:

25 Aprile 2026 / 11:15 – 15:45

26 Aprile 2026 / 11:15 – 15:45

DNA: Dentro la doppia elica

Preparati a scoprire il segreto che rende unico ogni essere vivente! In questo laboratorio pratico e coinvolgente estrarremo insieme il DNA da tessuti animali e vegetali, trasformando l’esperienza scientifica in un momento di scoperta alla portata di tutti. Tra attività pratiche e osservazioni sorprendenti esploreremo insieme il codice della vita, scoprendo che non è un concetto astratto, ma una realtà concreta e visibile. . . proprio lì, nel palmo della nostra mano

Questo evento si ripete dal 25 Aprile 2026 fino al 26 Aprile 2026. Il prossimo appuntamento sarà il 25 Aprile 2026 / 11:30

Luogo: IV Piano (Sala grande) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: 11 – 13 anni

Prossime date:

25 Aprile 2026 / 11:30 – 12:00

26 Aprile 2026 / 11:30 – 12:00