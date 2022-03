Claudio Baglioni torna a Napoli: lunedì 16 maggio grande concerto al Teatro San Carlo

Claudio Baglioni: il cantautore romano concluderà il suo tour “Dodici Note Solo” con l’atteso concerto al Teatro San Carlo (previsto proprio nella serata del suo compleanno).

Non solo il concerto al Gesualdo di Avellino, dove si esibirà nella serata di venerdì 11 marzo. Claudio Baglioni concluderà il suo tour Dodici Note Solo con un altro concerto in Campania, che si preannuncia come un vero e proprio gran finale.

Lunedì 16 maggio alle ore 21 (nella serata del suo 71mo compleanno) il cantautore romano sarà in concerto al Teatro San Carlo di Napoli. Ironia della sorte, sarà la data numero 71 del suo tour, che dunque coincide con l’età anagrafica di un artista senza tempo. Claudio Baglioni tornerà a cantare nella città partenopea dopo ben 21 anni dall’ultima esibizione, tenutasi proprio al San Carlo con “InCanto tra pianoforte e voce”.

Il suo tour è uno degli appuntamenti cardine della ripartenza della musica dal vivo in Italia: “Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia – ha dichiarato recentemente l’artista – significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme”.

I biglietti per la nuova data di Napoli saranno disponibili dalle ore 11 di mercoledì 9 marzo. Info biglietti sul sito: www.friendsandpartners.it