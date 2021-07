Città della Scienza: un week-end alla scoperta del clima

Città della Scienza: sabato 3 e domenica 4 luglio focus sull’osservatorio clima e tutto ciò che riguarda il caldo di questo periodo.

Città della Scienza è aperta al pubblico per giocare con la scienza e godere dei vasti spazi all’aperto del polo scientifico di Bagnoli, aperto anche il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 16.30.

Nel fine settimana di sabato 3 e domenica 4 luglio ci sarà Osservatorio Clima – Che caldo che fa!!! Ogni anno, nel periodo estivo, il Mediterraneo e l’Italia vengono letteralmente “investite” da ondate di caldo molto intense.

Molti diranno: “È estate, è normale che faccia caldo!”, ma bisogna comunque distinguere che caldo fa, se torrido o afoso. E molto spesso, tuttora, si fa moltissima confusione a riguardo così: in questo weekend si proverà a fare un po’ di chiarezza.

Previsto un laboratorio di climatologia, nel quale, utilizzando il proprio smartphone, si potrà osservare la variabile meteorologica, la temperatura e scoprire quanti termometri sono utilizzati per misurarla.

Verranno analizzate anche la temperatura percepita, le fasce climatiche, l’albedo della Terra e come i cambiamenti climatici possano influenzarlo. Un divertente workshop, adatto a tutta la famiglia, in cui possono partecipare adulti e bambini.

L’ingresso al Museo è su fascia oraria. Il costo del biglietto unico ridotto è di 5 euro. L’ingresso sarà gratuito per il personale sanitario con un accompagnatore e per i cittadini di Bagnoli (sempre e solo su prenotazione).

Considerato il numero limitato di biglietti giornalieri disponibili, in considerazione delle misure anti covid adottate, Città della Scienza suggerisce di acquistare i biglietti online.

Per effettuare la prenotazione che è obbligatoria se non si acquista il biglietto online (ed è obbligatoria anche per chi ha diritto a riduzioni o entrata gratuita), occorre inviare una mail a contact@cittadellascienza.it indicando nome, cognome, numero delle persone, numero di cellulare, giorno della visita e fascia oraria.