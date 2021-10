Ciro Giorgio porta il suo Pulcinella a Verona per il Bacanal del Gnoco

L’attore e cantante Ciro Giorgio, con i panni del suo inseparabile Pulcinella, è atteso a Verona per il 491esimo Bacanal del Gnoco e sarà tra i protagonisti dell’edizione speciale del “Carnevale 2021”.

Ennesimo viaggio artistico per l’attore e cantante Ciro Giorgio che, con i panni del suo inseparabile Pulcinella, è atteso a Verona per il 491esimo Bacanal del Gnoco. Portando con sé l’eredità della famosa maschera napoletana, Giorgio, sarà tra i protagonisti dell’edizione speciale del “Carnevale 2021” che si festeggerà a fine ottobre a Verona dopo i vari rinvii dovuti alla pandemia.

Tutto è pronto quindi per la festa del “Venerdì Gnocolar” prevista inizialmente il 12 febbraio 2021 che, tra le maschere nazionali partecipanti vedrà l’artista napoletano impersonare il mitico Pulcinella.

Ovvero, quella stessa maschera che da sempre Ciro Giorgio porta in giro per il mondo nel segno dell’antica Commedia dell’Arte e della cultura teatrale partenopea. Sostenuto dall’assessore alle tradizioni veronesi e al Carnevale, Francesca Toffali, dal presidente del Comitato Bacanal del Gnoco, Valerio Corradi e con i buoni auspici del sindaco di Verona, Federico Sboarina, l’evento come ha detto lo stesso Corradi “comprenderà una sfilata classica con il tradizionale venerdì gnocolar previsto per il il 29 ottobre tra le piazze più importanti d Verona come Piazza Bra, Piazza Erbe, Piazza San Zeno”. “Ancora -ha spiegato l’artefice della bella iniziativa- vi sarà la cavalcata storica di Tommaso Da Vico con i 100 cavalli dall’Arsenale che accompagneranno il Papà del Gnoco verso Piazza San Zeno”.

“Sono felice – ha detto l’artista Ciro Giorgio– di portare la maschera di Pulcinella anche a Verona dove sia pure in una data insolita si potranno rivivere le emozioni del Carnevale e delle sue tradizioni. Il tutto, legato alle gesta dell’ antica maschera di Pulcinella. Ringrazio gli organizzatori e il presidente Corradi per la bella opportunità offertami augurandomi che la secolare festa possa rivivere sempre all’insegna del suo antico splendore”.