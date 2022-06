Cinema: ecco i migliori film da vedere nelle sale a giugno 2022

Cinema, anticipazioni. Ecco la nostra lista di film da vedere nelle sale in uscita nel mese di giugno 2020.

Cinema, anticipazioni. Finite le limitazioni e superato un altro anno di convivenza con il covid 19, possiamo finalmente tornare al cinema e goderci l’esperienza al massimo, quasi come eravamo abituati in precedenza.

Per questo motivo abbiamo selezionato i migliori titoli in uscita nel mese di giugno 2022, così da potersi godere al meglio ciò che il mercato attuale propone.

Ecco la lista dei migliori film di giugno 2022.

Black Phone

Il telefono è morto. E sta squillando. Il regista Scott Derrickson torna alle sue radici e collabora di nuovo con il marchio più importante del genere, Blumhouse, per un nuovo thriller horror. Finney Shaw, un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni, viene rapito da un sadico assassino che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato dove le urla servono a poco. Quando un telefono disconnesso inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino. E sono decisi a fare in modo che ciò che è successo a loro non accada a Finney.

Elvis

Elvis Presley è diventato famoso negli anni Cinquanta, mantenendo un rapporto complesso con il suo manager, il colonnello Tom Parker.

Lightyear – La vera storia di Buzz

Buzz Lightyear si imbarca in un’avventura intergalattica con un gruppo di reclute ambiziose e il suo aiutante robot.

Gold

Una cercatrice d’oro e un geologo alla disperata ricerca di fortuna intraprendono un incredibile viaggio alla ricerca del metallo prezioso nella giungla inesplorata dell’Indonesia.

Jurassic World – Il Dominio

Jurassic World: Dominion, sequel del film del 2018 Jurassic World: il regno distrutto, è il sesto capitolo della serie Jurassic Park e il terzo film della serie Jurassic World.

