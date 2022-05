Cinema: ecco i migliori titoli da non perdere a maggio 2022

Cinema, anticipazioni. Ecco i migliori titoli in uscita nelle sale nel mese di maggio 2022 da non perdere per tutti gli appassionati.

Cinema, il mese di maggio 2022 è particolarmente ricco di uscite per quanto riguarda le sale cinematografiche. Dal nuovo titolo del Marvel Cinematic Universe, passando per il seguito tanto atteso di Top Gun, vediamo i migliori titoli che vi consigliamo questo mese.

Doctor Strange nel Multiverso della follia di Sam Raimi

Il dottor Stephen Strange continua le sue ricerche sul Time Stone. Tuttavia, un vecchio amico trasformatosi in nemico cerca di distruggere tutti gli stregoni sulla Terra, scherzando con il piano di Strange.

Due agenti molto speciali 2 di Louis Leterrier

Dopo aver preso strade diverse, i due agenti della Polizia nazionale Ousmane Diakité, divenuto commissario, e François Monge, rimasto capitano, si ritrovano nuovamente a fare squadra, dopo essere stati coinvolti in un caso di regolamento di conti tra narcotrafficanti.

Generazione low cost di Julie Lecoustre ed Emmanuel Marre

Cassandre è una giovane hostess che lavora per una compagnia aerea low cost. Tutto fila liscio in quella che sembra essere una vita che Cassandre trova soddisfacente, finché non è costretta a tornare a casa per un imprevisto che la porta ad affrontare i nodi irrisolti e mai affrontati della sua esistenza.

Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski

Dopo più di trent’anni di servizio come uno dei migliori aviatori della Marina, Pete Mitchell è al suo posto, spingendosi al limite come coraggioso pilota collaudatore che affronta nuove sfide.

L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat di John Madden

Gli alleati sono determinati a spezzare la morsa di Hitler sull’Europa occupata, il loro piano è un assalto totale in Sicilia ma si trovano ad affrontare un grande dilemma come fare per proteggere una massiccia forza d’invasione da un potenziale massacro. Il compito ricade su due straordinari agenti dell’intelligence.

