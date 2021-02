“Che bella giornata” su Canale 5. I film in tv giovedì 25 febbraio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata I film in tv giovedì 25 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv giovedì 25 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

97′ Regista: Gennaro Nunziante Cast: Checco Zalone, Nabiha Akkari, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Isabelle Adriani, Michele Alhaique, Ivano Marescotti, Annarita del Piano, Giustina Buonomo, Caparezza, Mehdi Mahdloo, Luigi Luciano, Anna Bellato, Cinzia Mascoli, Bruno Cesare Armando, Anis Gharbi TRAMA A causa del pericolo di attentati, Checco si ritrova a lavorare come addetto alla sicurezza del Duomo di Milano. Tra la sua goffagine innata e una serie di malintesi, Checco incontra Farah, una ragazza araba che si finge studentessa d’architettura, a Milano per portare a termine la sua personalissima vendetta. Lei intuisce subito che Checco potrebbe essere un perfetto e inconsapevole alleato per i suoi piani. Ma la ragazza non ha fatto i conti con la genuinità di Checco che cambierà le sorti della sua vita… Una festa esagerata – 21:15 Sky Cinema Senza tregua – 21:00 Iris Robin Hood – L’origine della leggenda – 21:20 Rai 2 I predoni – 21:20 Rai 4 Full Metal Jacket – 21:15 Premium Cinema 2 Remember – 21:10 Rai Movie Box 314: La rapina di Valencia – 21:15 Cielo La guerra dei mondi – 21:10 Paramount Channel