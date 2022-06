Casoria, firmato contratto istituzionale: presente la ministra Carfagna

Casoria: contratto istituzionale di sviluppo “dalla Terra dei Fuochi al Giardino d’Europa” per un finanziamento di circa 3 milioni di euro. Presenti la ministra Mara Carfagna e don Maurizio Patriciello. L’assessore Brancaccio: “Grande risultato per la città”.

Giornata importante quella di ieri, martedì 7 giugno, per la città di Casoria. Nell’ambito del contratto istituzionale di sviluppo “dalla Terra dei Fuochi al Giardino d’Europa”, è stato firmato il contratto istituzionale per l’ottenimento del finanziamento di circa 3 milioni di euro per il progetto denominato “interventi di rigenerazione urbana tramite l’applicazione riqualificazione di elementi di arredo urbano e di strade comunali” alla presenza di Mara Carfagna, ministra per il Sud e la coesione territoriale.

Per l’amministrazione comunale, la firma è stata apposta dall’assessore ai Lavori Pubblici, Luca Brancaccio: “Per me un onore firmare questo contratto istituzionale, un grande risultato per Casoria”, sottolinea l’assessore. Alla cerimonia era presente anche don Maurizio Patriciello, da anni impegnato in prima linea nella lotta per la difesa sociale di Caivano e di tutto il territorio tristemente conosciuto come Terra dei fuochi:

“Dopo la firma del contratto istituzionale con il ministro Mara Carfagna per un finanziamento di 3 milioni di euro per la città di Casoria ho avuto un piacevole scambio di battute con don Patriciello (dallo scorso aprile sotto scorta, ndr) -prosegue Brancaccio – Dopo avergli rinnovato la mia personale stima e tutto il mio supporto, ci siamo lasciati con tante idee progettuali di legalità anche per la città di Casoria”.