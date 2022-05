Casillo (Pd): “Sorpreso dall’azione della Ministra Carfagna”

“Sono sorpreso dalla caduta di stile della Ministra Carfagna, un registro comunicativo che non le appartiene. Resto meravigliato soprattutto perché tale sterile polemica arriva all’indomani di un percorso proficuo portato avanti dal Ministero e dalla Regione Campania e culminato nella recente firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo Vesuvio-Pompei-Napoli. Sono questi i temi che interessano i nostri cittadini. Idee, sviluppo e valorizzazione del nostro territorio per creare maggiore vivibilità, benessere ed economia, tutto il resto non conta” – è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, capogruppo regionale del Partito Democratico.

