Caserta, rimborsi IVA: i vertici di CONFINDUSTRIA E ANCE incontrano l’Agenzia delle Entrate

Caserta, rimborsi IVA: i vertici di CONFINDUSTRIA E ANCE incontrano il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Tommaso Flagiello.

Presso la Sede dell’Agenzia delle Entrate di Caserta, i Presidenti di ANCE Campania e ANCE Caserta, Luigi Della Gatta e Antonio Pezone, accompagnati dal Direttore Generale di Confindustria e ANCE Caserta Lorenzo Chiello, hanno partecipato questa mattina all’incontro con il Direttore dell’Agenzia di Caserta, Tommaso Flagiello.

Tema centrale dell’appuntamento odierno, è stato quello dei rimborsi IVA che rappresenta un elemento cruciale e a volte dirimente per la vita delle imprese del nostro territorio. Durante la riunione, sono state poste le varie istanze pervenute anche di recente e analizzate possibili soluzioni per favorire la tempestività dei rimborsi.

Il meeting si è svolto in un clima di grande collaborazione e dialogo costruttivo, con l’obiettivo comune di sostenere le imprese per svolgere la propria attività in un contesto di sempre maggiore competitività. In tal senso è stata acquisita la disponibilità dell’Ente a fornire in tempi brevi informazioni e indicazioni per il superamento di eventuali impasse procedurali.

L’incontro odierno, cui potranno far seguito altri appuntamenti programmatici con le aziende su questo ed altri temi di interesse, rappresenta un importante passo in avanti nella sinergia tra istituzioni e mondo imprenditoriale.