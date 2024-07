Positano regina dell’estate: è la località preferita dagli stranieri

A primeggiare nella classifica delle regioni più amate dai turisti stranieri c’è la Campania (13mila prenotazioni, +2% rispetto al 2023) dove la meta più amata è Positano.

Su 280mila prenotazioni complessive ricevute e raccolte fino alla seconda settimana di luglio da 170mila clienti, 47mila (17%) sono state effettuate da 29mila visitatori non italiani. Il numero di turisti stranieri che ha prenotato tramite sistemi online quest’anno ha già segnato un aumento del 39% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Sono i dati di Spiagge.it, servizio per riservare ombrelloni e lettini tramite app mobile e web, con più di 2.000 strutture affiliate (su un totale di 7.173 in Italia), 230.000 download dell’app mobile e più di 500mila prenotazioni effettuate nel 2023. I dati rivelano, inoltre, che gli stranieri che utilizzano e apprezzano la digitalizzazione del servizio di prenotazione sono soprattutto Millennials e Gen Z (dal 1981 al 2000). Questi rappresentano il 60% dei turisti totali mentre la fascia over 55 è pari al 20%.

A primeggiare nella classifica delle regioni più amate dai turisti stranieri c’è la Campania (13mila prenotazioni, +2% rispetto al 2023) dove la meta più amata è Positano; il Friuli Venezia Giulia (7 mila prenotazioni, + 29% rispetto al 2023) che vede come località di punta Grado e la Puglia (4mila prenotazioni, +53% rispetto al 2023). Seguono la Sicilia (4mila prenotazioni, +29%) con particolare affluenza nella località di Noto; il Veneto (3mila prenotazioni, +13% rispetto al 2023) con la preferenza di Monopoli e infine la Sardegna (2mila prenotazioni, + 107% rispetto al 2023), dove la località di San Teodoro risulta la favorita. Le città più amate in Italia dagli stranieri sono Positano, Grado, Eraclea, Noto, Monopoli, che hanno registrato una crescita interessante rispetto al 2023.

Nel dettaglio Positano (+6% di prenotazioni da turisti stranieri), Grado (+28%), Eraclea (+7%), Noto (+18%), Monopoli (+98%). Positano e la Puglia in generale sono le mete più ambite da americani, canadesi e inglesi. Tedeschi e austriaci preferiscono optare per le spiagge del Friuli Venezia Giulia e del Veneto mentre gli svizzeri si dividono in maniera diffusa tra costa del Veneto e Salento, frequentano anche Noto in Sicilia e Rimini in Emilia Romagna.

Queste regioni in particolare si distinguono per la crescita di prenotazioni da parte di stranieri nel 2024 (Emilia Romagna +58% e Toscana con +54%), pur non rientrando nella classifica sopra riportata, in quanto non registrano i numeri in assoluto più alti. Gli stranieri non sembrano poi badare a spese. I dati di spiagge.it infatti evidenziano che in generale spendono rispetto a un turista medio italiano +108% del loro budget. La durata del soggiorno è più lunga rispetto agli italiani del 21% e dipende molto dalla località: in particolare nella città di Grado gli stranieri soggiornano una media di 1,9 giorni rispetto a una media di 2,8 giorni degli italiani. A Eraclea la durata media del soggiorno di un visitatore straniero è di 5,6 giorni contro i 2,6 giorni dell’italiano. Chi visita il nostro Paese tende a prenotare in anticipo (circa 40 giorni prima dell’inizio delle vacanze) rispetto agli italiani (circa 11 giorni prima), preferisce scegliere uno stabilimento balneare preciso dove assicurarsi il proprio posto al sole rispetto a una prenotazione improvvisata last minute.