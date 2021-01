Pagamenti: ecco quali sono le migliori carte prepagate con IBAN

Carte prepagate con IBAN: ecco una selezione delle migliori tessere per portare a termine i propri acquisti online o in presenza.

Le carte prepagate rappresentano un importante mezzo per portare a termine i propri acquisti, che siano online o in presenza. Ecco una piccola guida delle migliori carte prepagate (suggerita dal noto blogger informatico Salvatore Aranzulla), che dispongono di un IBAN.

Hype

Si tratta di un conto moneta elettronica, al quale viene associata una carta del circuito MasterCard, sia fisica che virtuale, che può essere richiesta gratuitamente. Essa può essere gestita tramite smartphone o tablet: è possibile ricevere ed emettere bonifici a costo zero e, inoltre, è inclusa una tecnologia che consente di pagare dal proprio dispositivo presso i negozi fisici, senza bisogno della carta né dei contanti.

Le ricariche possono essere effettuate in diversi modi: effettuando un bonifico da conto corrente, utilizzando un’altra carta dei circuiti Visa/MasterCard, richiedendo somme di denaro ai propri contatti o sfruttando la funzione di ricarica degli ATM abilitati al circuito “QuiMultibanca”. È possibile ricaricare sul conto fino a 2500 euro all’anno e non si possono effettuare ricariche giornaliere superiori ai 500 euro (250 euro per singola ricarica). Inoltre, il tetto massimo di prelievo tramite ATM è di 250 euro al giorno.

Per andare oltre tali limiti, c’è bisogno di attivare il piano HYPE Next, che costa 2,90 euro al mese e permette di ricaricare sul conto un massimo di 50000 euro l’anno. Inoltre, il limite di ricarica giornaliera sale a 4990 euro, mentre il tetto giornaliero di prelievo da ATM viene incrementato a 1000 euro al giorno.

In alternativa c’è anche il piano HYPE Premium che offre tutti i vantaggi di HYPE Start e Next, più l’assicurazione completa per i viaggi, pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo, zero commissioni (su ricariche con carta, bollette, bollettini) e assistenza prioritaria (anche tramite WhatsApp): costa 9.90 euro al mese.

Postepay Evolution

Postepay Evolution è una carta ricaricabile rilasciata da Poste Italiane, la quale consente di effettuare pagamenti online e nei negozi fisici, prelievi presso gli sportelli ATM (gratuiti nel caso dei Postamat) e alla quale è abbinato un codice IBAN, mediante il quale è possibile ricevere bonifici, senza però disporre di un conto corrente associato.

Come ricaricare la PostePay Evolution

Può essere ricaricata presso gli ATM Postamat (avvalendosi di una seconda carta di credito/debito), presso gli uffici postali, online, tramite bonifico oppure recandosi in un negozio fisico abilitato ai servizi Lottomatica.

Come richiedere la carta PostePay Evolution

È possibile richiedere la carta PostePay Evolution in qualsiasi ufficio postale oppure online: costa 20 euro (5 per l’attivazione e 15 di ricarica minima) e prevede costi di gestione pari a 12 euro l’anno. Si può prelevare un massimo di 600 euro al giorno e di 2500 al mese e di pagare, tramite POS, al massimo 3500 euro al giorno e 10000 euro al mese.

SisalPay

Con tale carta prepagata nominativa dotata di IBAN è possibile effettuare pagamenti online e in tutti gli esercizi commerciali che accettano carte del circuito Visa, di disporre bonifici e di prelevare denaro in contanti presso gli esercizi convenzionati SisalPay abilitati e gli sportelli automatici del Gruppo Intesa Sanpaolo. La carta che viene rilasciata da SisalPay è una carta prepagata Live UP di Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo) che può essere richiesta di persona presso un punto vendita Sisal abilitato. Il costo d’attivazione è di 9,90 euro più l’importo della prima ricarica (almeno 10 euro) e il canone è di 0,90 euro al mese.

Può essere ricaricata presso i punti vendita abilitati, al costo di 1,50 euro. Inoltre, per ogni singolo prelievo presso i punti SisalPay abilitati viene applicata una commissione di 2 euro, mentre non è applicato nessun costo aggiuntivo per i prelievi presso gli sportelli automatici del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Yap

Yap è un’applicazione gratuita per smartphone e tablet, mediante la quale è possibile aprire rapidamente un conto online, al quale è associata una carta virtuale.

I nuovi utenti, inoltre, hanno diritto a un bonus di benvenuto di 10 euro, che verrà accreditato automaticamente sul conto entro 48 ore dall’avvenuta apertura dello stesso. Il conto (così come la prepagata virtuale) non ha alcun costo di gestione: è possibile inviare e richiedere denaro, così come effettuare ricariche tramite di carta di credito/debito o prepagate, senza commissioni. La prepagata di fisica YAP, inoltre, può essere ricaricata in contanti presso le ricevitorie SISAL (al costo di 2,50 euro).

La prepagata virtuale di YAP può essere utilizzata per effettuare pagamenti su tutti i siti che supportano il circuito MasterCard, oppure nei negozi fisici, mediante associazione ai sistemi Google Pay e Apple Pay (per usufruire di queste ultime opzioni, è necessario disporre di uno smartphone/tablet dotato di sistema NFC).

Buddybank

Si tratta di un conto corrente Smart messo a disposizione di Unicredit, gestibile mediante un’apposita app. Esistono due categorie di conto:

Buddybank Base: conto a zero spese, al quale viene associato un codice IBAN, che non prevede costi di apertura né costi mensili. Mette a disposizione una carta appartenente al circuito MasterCard, che può essere utilizzata per acquisti online (anche mediante Apple Pay) e sui POS fisici. Non vi sono commissioni per i bonifici SEPA ordinari, né per i prelievi dagli ATM UniCredit in Italia e all’estero (su altri ATM costa 2 euro).

Buddybank Love: unisce i vantaggi del piano Base alla possibilità di richiedere la carta di credito MasterCard World Elite, con prima emissione e canone annuo gratis, di effettuare bonifici istantanei senza commissioni (di norma costano 2,5 euro), bonifici periodici senza spese e di accedere a una serie di vantaggi esclusivi per l’acquisto di beni e servizi. Costa 14,90 euro al mese.

La carta buddybank può essere ricaricata effettuando un bonifico verso l’IBAN associato al relativo conto, oppure tramite un ATM evoluto UniCredit con supporto al versamento di contanti.