Carnevale 2022 in allegria: ecco i principali eventi a Napoli

Il graduale ritorno alla normalità ha consentito di programmare tante iniziative per il Carnevale 2022 nella città di Napoli: ecco gli appuntamenti principali.

Il Carnevale 2022 è ormai alle porte. Il graduale ritorno alla normalità porta con sé il ritorno della tradizione, per cui anche nella città di Napoli si celebrerà il Carnevale tra dolci, sfilate, feste in maschera e carri allegorici.

Sono davvero tanti gli appuntamenti per il Carnevale nella città partenopea: ecco un elenco dei principali eventi.

Edenlandia: Carnevale colorato con tante sorprese

Il Carnevale più colorato si festeggia ad Edenlandia, dove sono previsti due giorni di grande festa e divertimento per il weekend di sabato 26 e domenica 27 febbraio. La giornata inizierà alle ore 12 con la grande sfilata di carnevale presentata dal super Giaco mago show, che vedrà come protagonisti i bambini in maschera: le iscrizioni inizieranno alle ore 11:00 con un limite massimo di 100 bambini.

Seguirà alle ore 16:30 la parata di Carnevale con trampolieri, maschere e le amatissime Mascotte. Il parco aprirà dalle 10 alle 23:30.

Città della Scienza: domenica 27 febbraio grande festa di Carnevale

Città della Scienza dedica la giornata di domenica 27 febbraio al Carnevale con un ricco programma a tema con laboratori per bambini di tutte le età, science show, bolle di sapone, visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano, alla Mostra Insetti & Co e ai tanti altri nuovi percorsi espositivi, dimostrazioni scientifiche, tante attività e un simpatico gadget.

Palazzo Reale: Carnevale con Ballo a Corte e visita guidata in costume

Dal 26 febbraio all’1 marzo si festeggia il Carnevale anche a Palazzo Reale, con un Ballo a Corte in costume che comprende anche una bella visita guidata, sempre con figuranti in costume, alla scoperta del Palazzo. Ci saranno anche spettacoli teatrali itineranti curati dall’associazione Le Nuvole/Casa del Contemporaneo. Ad accogliere grandi e piccini ci saranno addirittura il Re Ferdinando di Borbone e la Regina Maria Carolina.

Museo di Pietrarsa: Carnevale con “Il Re, Pulcinella e compagnia bella”

Dal 26 febbraio all’1 marzo il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa celebrerà l’evento Carnevale al Museo, organizzato dall’Associazione Capere in collaborazione con l’Associazione Musicapodimonte. Il 26-27 febbraio, inizia alle 11.00 il Family Tour nel Museo, poi presso il Salone delle vaporiere gli attori di Musicapodimonte si esibiranno in uno speciale show in costumi settecenteschi intitolato Il Re, Pulcinella e compagnia bella. Ci saranno quindi il Re, il Ciambellano di Corte, il Brigante fanfarone, la bella e povera figlia di Pulcinella.

Martedì 1 marzo, sempre alle 11.00, si partecipa alle avventure magiche del Binario 9 e ¾, che porteranno i bambini in un mondo di maghi, streghe, incantesimi e partite di Quidditch in vero stile Harry Potter.

Scampia: domenica 27 febbraio torna il Carnevale Sociale

Domenica 27 febbraio (a partire dalle 10.30) torna il Carnevale Sociale di Scampia, con protagoniste Napoli Urban Jungle, GRIDAS e numerose associazioni del territorio. Il tour guidato e il “Giardino della non violenza e dei cinque continenti” precederanno il classico Corteo del Carnevale.

Ospite della manifestazione l’artista Azziz, autore della famosa “Amal”, che per l’occasione ha realizzato “Pachamama – La Madre Terra”, una marionetta gigante a difesa dell’ambiente.