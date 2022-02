Città della Scienza: domenica 27 febbraio grande festa di Carnevale nella popolare struttura di Bagnoli.

Città della Scienza dedica la giornata di domenica 27 febbraio al Carnevale con un ricco programma a tema con laboratori per bambini di tutte le età, science show, bolle di sapone, visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano, alla Mostra Insetti & Co e ai tanti altri nuovi percorsi espositivi, dimostrazioni scientifiche, tante attività e un simpatico gadget. Sabato 5 e domenica 6 febbraio, in occasione della Giornata mondiale delle aree umide, il World Wetlands Day, ci sarà un focus sulle “zone umide” con laboratori, approfondimenti, incontri con esperti e dimostrazioni scientifiche.

Città della Scienza è aperta da martedì a domenica con i seguenti orari di apertura al pubblico: 9.00 – 17.00. Ecco il costo dei biglietti:

Intero 10 euro;

Ridotto 7 euro;

Biglietto combinato Museo+Planetario: Intero 13 euro; ridotto 10 euro.

Per accedere al Museo interattivo e al Planetario di Città della Scienza è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Super Green Pass, unitamente a un valido documento di identità. Per accedere al Planetario i visitatori dovranno indossare la mascherina FFP2. Tali norme non si applicano ai minori di 12 anni, ma si consiglia comunque l’uso della mascherina FFP2.