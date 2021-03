Pallanuoto, Carlo Silipo nuovo ct del Setterosa

Il napoletano Carlo Silipo è stato nominato oggi nuovo commissario tecnico del Setterosa dal presidente della federnuoto Paolo Barelli.

Carlo Silipo è il nuovo ct del Setterosa. Lo ha nominato oggi il presidente della federnuoto Paolo Barelli. Napoletano, 50 anni il prossimo 10 settembre, Silipo è stato campione olimpico, del mondo e d’Europa con il Settebello, pluricampione italiano e continentale con il CN Posillipo e la Canottieri Napoli. Silipo è uno dei pochissimi pallanotisti ad aver vinto ogni tipo di trofeo internazionale ed è il ‘più azzurro’ di sempre con 471 presenze collezionate tra il 1991 e il 2004.

La sua storia è raccontata all’International Swimming Hall Of Fame. Già responsabile tecnico del CN Posillipo dal 2007 al 2012, Silipo collabora con la federazione sin dal 2007 quando fu nominato team manager delle selezioni giovanili; successivamente ha guidato la nazionale universitaria a Belgrado nel 2009; nel 2018 ha portato la nazionale under 19 agli europei di Minsk e la nazionale under 18 ai mondiali di Szombathely e nel 2019 ha conquistato la medaglia di bronzo con la nazionale under 20 ai mondiali in Kuwait. Silipo subentra a Paolo Zizza, che il 20 settembre del 2019 aveva sostituito a sua vola il ct campione d’Europa e argento olimpico Fabio Conti, diventato nel contempo dt delle squadre nazionali e da poche settimane nominato responsabile del settore.