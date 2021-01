Can Yaman sul flirt con Diletta Leotta: “Fatti miei”

Can Yaman: il popolare attore turco (star della soap Daydreamer) ha scritto un post su Twitter in cui farebbe implicitamente riferimento alla love story con Diletta Leotta.

Il mondo del gossip è in subbuglio dopo la clamorosa indiscrezione sul flirt tra Diletta Leotta (popolare conduttrice sportiva) e Can Yaman (star della soap opera Daydreamer – Le Ali di un Sogno).

In seguito alle prime voci, i due sono stati paparazzati dal settimanale Chi, scatenando i fan sui social. La 29enne siciliana è single dallo scorso luglio dopo la fine della storia con il pugile Daniele Scardina, come attualmente “libero” è il 31enne attore turco. I due sono stati avvistati da più persone mentre si scambiavano baci appassionati. Inoltre, Can e Diletta avrebbero anche alloggiato nello stesso albergo romano per cinque giorni.

Se da un lato Diletta Leotta tace (anche se qualche giorno fa ha postato su Instagram ha postato una foto in cui è immortalata con un mazzo di fiori), Can Yaman sembra aver risposto a tali voci, seppur in maniera implicita.

Molto riservato sulla sua vita sentimentale, l’attore ha scritto un lapidario post su Twitter, che ha tutta l’aria di riguardare il suo flirt con Diletta Leotta. “Sono fatti miei. Punto”, ha twittato Can Yaman, che poi si è cancellato dal popolare social network.

Foto all’interno: “Chi”