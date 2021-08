Calciomercato Napoli, l’Inter pensa a Insigne per l’attacco

Calciomercato Napoli: con la trattativa per il rinnovo del capitano sempre più in stallo, la società nerazzurra sembra pronta a presentare un’offerta per portare Lorenzo a Milano.

Calciomercato Napoli | Idea Insigne per l’Inter. Le trattative per il rinnovo del capitano del Calcio Napoli con la società di De Laurentiis sono in stallo e, anche dopo la partenza di Lukaku, i nerazzurri stanno pensando seriamente al folletto di Frattamaggiore. Qualche contatto c’è già stato e l’incontro tra l’agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, e la dirigenza del Napoli (senza Aurelio De Laurentiis) non ha portato ad alcun passo in avanti, né ad offerte concrete. Solo nei prossimi giorni si capirà se l’idea di Insigne all’Inter può prendere corpo.

In caso di mancato rinnovo, Insigne sarebbe libero di firmare a gennaio a zero con qualsiasi club. Per questo motivo il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe aprire alla cessione, monetizzando dalla vendita del giocatore. L’operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro. Resta poi da capire l’eventuale contratto di Insigne con l’Inter visto che il giocatore, attualmente, guadagna circa 5 milioni di euro più bonus.