Calciomercato Napoli, il Psg irrompe su Koulibaly

Il calciomercato in casa azzurra ruota intorno alle cessioni di Koulibaly e Milik, necessarie per fare cassa ed effettuare nuovi acquisti.

Raffreddatasi la pista Luis Suarez la Juventus ha virato con decisione di Edin Dzeko e le prossime ore potrebbero essere quelle decisive. Tutto dipende da Arek Milik. I giallorossi hanno offerto al Napoli 25 milioni totali, di cui 3 per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus, mentre al polacco è stato proposto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione. Se Milik dirà di sì alla Roma si potrà concludere la trattativa per portare il bosniaco in bianconero.

Intanto Marash Kumbulla, è un nuovo giocatore della Roma. Il difensore del Verona ha già sostenuto le visite mediche.

Un altro obiettivo del Napoli, intanto, si appresta a sfumare: Cengiz Under è prossimo al passaggio al Leicester, che ha fatto un’offerta alla Roma di prestito con obbligo per arrivare all’esterno turco. L’affare è praticamente concluso: 3 milioni di prestito con obbligo di riscatto fissato a 24 milioni. Presto il giocatore farà le visite mediche e firmerà per gli inglesi.

Non c’è solo il Manchester City su Kalidou Koulibaly. Nelle ultime ore si sono fatte insistenti le voci di un ritorno di fiamma da parte del Psg per il centrale senegalese, anche perché, secondo quanto riportano i media inglesi, i Citizens considerano troppo alto il prezzo del cartellino del difensore per il quale il Napoli chiede 80 milioni di euro. Tanto che il club di Guardiola sta valutando anche delle alternative per la difesa, Diego Carlos del Siviglia e Gimenez dell’Atletico Madrid.