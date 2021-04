Calciomercato Napoli, dal Portogallo: azzurri su Dalot

Calciomercato Napoli: secondo quanto riferito dai media lusitani, il club azzurro avrebbe messo gli occhi sul terzino in prestito al Milan dal Manchester United questa stagione.

Calciomercato Napoli | Di proprieta’ del Manchester United ma in prestito al Milan senza diritto di riscatto, Diogo Dalot potrebbe giocare in Italia anche nella prossima stagione ma con un’altra maglia. I rossoneri vorrebbero tenerlo ma il suo possibile acquisto e’ legato alla qualificazione in Champions, secondo “Record”.

E di questo stallo potrebbe approfittare il Napoli, che starebbe seguendo con grande attenzione l’esterno lusitano.