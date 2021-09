Calcio Napoli vs Juventus al “Maradona”: verso l’apertura anticipata dei cancelli per evitare code

Stadio Diego Armando Maradona: sabato 11 settembre (ore 18) il Calcio Napoli sfida la Juventus. Al vaglio l’apertura anticipata dei cancelli per evitare le code verificatesi per le partite con Venezia e Benevento.

In tutta la città partenopea c’è grande attesa per la partita tra il Calcio Napoli e la Juventus. In programma sabato 11 settembre (calcio d’inizio alle ore 18).

Come noto, con l’inizio della nuova stagione calcistica gli stadi sono stati riaperti al pubblico, con capienza massima del 50% e possesso del green pass per chi volesse assistere agli eventi. Questo nuovo scenario non è però partito nel migliore dei modi per le due partite giocate finora allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Sia in occasione della vittoriosa gara di campionato col Venezia che per la pessima amichevole contro il Benevento si sono create lunghe code all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta, con alcuni tifosi entrati allo stadio ben dopo l’inizio della partita: una situazione denunciata da molte persone sia sui social che nelle telefonate ad alcune trasmissioni televisive locali.

Come riportato da “Il Mattino”, per la partita con la Juve si valuta l’apertura anticipata dei cancelli. Una soluzione in via di valutazione sarebbe quella di aprire i cancelli dello stadio alle ore 15 (tre ore prima dell’inizio della partita), con più steward e più varchi per eliminare ogni tipo di disagio (con conseguenti assembramenti): si attendono indicazioni ufficiali da parte del club di Aurelio De Laurentiis.