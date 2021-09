Calcio Napoli, che figuraccia: azzurri sconfitti 1-5 dal Benevento

Un Benevento al completo e senza dubbio più motivato travolge il Calcio Napoli, dimostrando ancora una volta la differenza tra prima squadra e le cosiddette alternative.

Un Benevento motivato e piu’ completo si aggiudica l’amichevole di lusso allo stadio Maradona contro un Calcio Napoli in piena emergenza. Luciano Spalletti e Fabio Caserta volevano delle risposte concrete da questo match in vista della ripresa dei campionati che li vedra’ rispettivamente contro Juventus e Lecce. Il tecnico sannita si e’ goduto un’ottima prestazione con un successo meritato grazie alle reti di Calo’ ed Improta nel primo tempo e di Foulon, Roberto Insigne dagli undici metri e Umile nella ripresa. Inutile la rete su rigore di Politano per atterramento di Ounas.

L’allenatore partenopeo ha dovuto fare di necessita’ virtu’ viste le assenze di undici nazionali e gli infortuni di qualche altro elemento. Ha potuto, pero’, testare un po’ di calciatori che non aveva impiegato nelle prime due sfide contro Venezia e Genoa. Si aspettava di piu’ da Lozano, Petagna e Politano. Bene, invece, Ounas che e’ stato uno dei migliori. In difesa qualche difficolta’ per Malcuit con Zanoli a sinistra. Al centro del reparto Jaun Jesus e Manolas. A centrocampo e’ stato spostato Mario Rui al fianco di Fabian.

Dall’altra parte Caserta ha potuto schierare quasi tutti i migliori e si e’ vista la differenza sin dai primi minuti del match. Dove il Benevento ha cominciato a macinare gioco mentre gli azzurri hanno sfruttato le ripartenze. Moncini al 22 colpisce l’incrocio dei pali ma due minuti dopo ci pensa Calo’ su punizione a sfruttare l’inesperienza di Marfella tra i pali. Dieci minuti dopo Improta beffa Manolas e raddoppia. Il Napoli prova a reagire con Ounas scatenato ma l’algerino non viene ben coadiuvato da Petagna, Ounas e Lozano.

Nella ripresa Spalletti fa rientrare Manolas e Mario Rui mandando in campo i giovani Costanzo e Vergara. Quest’ultimo ha un ottimo impatto con la partita facendo vedere belle cose. Ounas si conquista un calcio di rigore che realizza Politano. Che poi esce. Sul finire dell’incontro uno stanco Malcuit causa un calcio di rigore che realizza Roberto Insigne. Al 44′ c’e’ tempo anche per il giovane Umile per firmare il pokerissimo. Finisce 5-1 per il Benevento che guarda con ottimismo al futuro mentre Spalletti deve lavorare meglio con i calciatori che utilizza poco ma che serviranno in alcune partite.