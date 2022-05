Calcio Napoli, striscione shock contro Spalletti: “Ti restituiamo la Panda basta che vai via”

Incredibile quanto è avvenuto all’esterno dello stadio Maradona, all’altezza della Curva B, dove è apparso uno striscione contro il tecnico del Calcio Napoli.

Messaggio shock contro Luciano Spalletti nel piazzale dello stadio Maradona: nella serata di ieri, all’esterno dello stadio è stato esposto uno striscione durissimo contro l’allenatore del Calcio Napoli: “16-10-21: Spalletti, la Panda te la restituiamo… Bast’ ca te ne vaje!”. Ovvero: basta che vai via. E poi la firma: “‘E mariuoli”. Cioè: i ladri. Il 16 ottobre 2021, ignoti rubarono la sua auto, una Fiat Panda parcheggiata sotto l’albergo che è la sua dimora napoletana. Ieri l’invito ad andare via.

Sono giorni di tensione a Napoli. Prima della partita con il Sassuolo furono lanciate delle uova contro la squadra e poi consegnate a Insigne in un cartone – così da distribuirle a tutta la squadra – nel giorno della partita con il Sassuolo. E dunque dopo la sconfitta di Empoli. Lo striscione apparso ieri, all’altezza della Curva B, fa il paio con quello esposto lunedì, in occasione del 35° anniversario della conquista del primo tricolore: “10 maggio 1987: 35 anni or sono, altri uomini, altri valori. Della mer… attuale preserviamo solo i colori”.