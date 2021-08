Calcio Napoli, Spalletti: “Osimhen stia attento alle reazioni”

Il tecnico del Calcio Napoli ha parlato con serenità dell’episodio che avrebbe potuto condizionare la sfida contro il Venezia: “Ho parlato con l’arbitro, ecco cosa mi ha detto”.

“L’arbitro mi ha spiegato quando sono andato a parlargli cosa ha visto. Osimhen deve stare attento alle reazioni emotive, e’ un attaccante forte e tutti i difensori gli metteranno le mani addosso, deve fare attenzione”. Ha parlato con serenita’ dell’espulsione dell’attaccante del Calcio Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa commentando l’espulsione che comunque non ha impedito agli azzurri di battere il Venezia.

Il tecnico ha sottolineato che al ritorno dopo due anni di stop per lui “l’emozione – dice – c’e’ sempre, perche’ coinvolge il sentimento di molte persone, anche quelle non presenti allo stadio. Sul Napoli poi ci sono 40 milioni di tifosi in giro per il mondo, abbiamo gli occhi addosso di tutti. Questa gara vale piu’ di una sola gara, perche’ ci sono state delle situazioni da analizzare, tante ‘notizie’ da inculcare alla squadra”.

Spalletti ha parlato anche dei singoli a partire da Insigne: “Restera’? Posso aggiungere quello che lui ha evidenziato in questa gara, di essere un leader vero che esce nel momento di difficolta’ , Dopo la sfortuna di sbagliare un rigore, si propone di tirare il secondo e da’ una spinta importante alla vittoria mettendo in partita anche il pubblico. C’e’ da dire che nel secondo tempo, nonostante l’inferiorita’ numerica, abbiamo capito quali erano i momenti determinanti della gara. La squadra mi e’ piaciuta molto nel secondo tempo”.