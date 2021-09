Calcio Napoli, solo terapie e palestra per Insigne: Leicester si allontana

Il capitano del Calcio Napoli patisce ancora le conseguenze dell’infortunio subito contro la Juventus e difficilmente sarà in campo in Inghilterra per il debutto in Europa League.

Calcio Napoli al lavoro per la sfida di giovedi’ sera in Europa League in casa del Leicester. Gli azzurri si sono allenati questa mattina a Castel Volturno. Stesso programma anche domani mentre in serata, alle 19,30 (ora italiana), Spalletti e un giocatore terranno la conferenza stampa di vigilia.

Il tecnico toscano e’ pronto a fare un po’ di turn over. Non solo per scelte tecniche, ma anche perche’ ci sono dei calciatori non al top. Mario Rui e Insigne, infatti, hanno svolto lavoro personalizzato e poi sono andati in palestra. I dubbi saranno sciolti dopo la rifinitura di domani. Al loro posto potrebbero giocare Juan Jesus e Ounas. Fermi ai box ancora Demme e Lobotka. Ci saranno, invece, Koulibaly, Ospina e Osimhen. Il senegalese dovrebbe far coppia con Rrahmani. A centrocampo e’ pronto al rientro Zielinski al fianco di Anguissa e Fabian. Lozano sembra in vantaggio su Politano.

Buone notizie per il Calcio Napoli arrivano soprattutto da Faouzi Ghoulam. Il club azzurro, infatti, ha reso noto che il difensore “accompagnato dal responsabile sanitario Raffaele Canonico, si e’ recato presso la struttura Villa Stuart per sottoporsi ad accertamenti con il professor Mariani. L’esito della visita e dei controlli effettuati hanno confermato che il calciatore puo’ continuare il suo percorso di reintegro completo nel gruppo squadra”.