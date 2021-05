Calcio Napoli, Ospina torna in gruppo e sfida Meret per una maglia contro lo Spezia

Il portiere colombiano del Calcio Napoli è tornato ad allenarsi con i compagni in gruppo, dopo i problemi che lo hanno tenuto lontano dal campo nelle scorse settimane.

Seduta mattutina per il Calcio Napoli al Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma sabato alle ore 15 per la 35esima giornata di Serie A. Si è rivisto oggi l’estremo difensore azzurro David Ospina, che dopo l’infortunio al Marassi contro la Samp, quasi un mese fa, è tornato a lavorare col gruppo. Terapie invece per il centrale difensivo Kalidou Koulibaly.

Il resto della squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che in due metà campo hanno svolto in maniera alternata lavoro di possesso palla e seduta tecnico tattica.