Dal Cagliari al Verona: lo sprint finale del Napoli di Gattuso

Per il Napoli di Gattuso sicuramente più ostica sarà la sfida finale allo Stadio Maradona con il Verona, che vanta una delle migliori difese del campionato.

- Advertisement -

Il Napoli vuole tornare in Champions League. Dopo il mancato accesso dell’anno scorso alla competizione europea più importante, il club azzurro vuole rifarsi. Nella stagione 2019/2020 Gennaro Gattuso era subentrato a Carlo Ancelotti e quindi poteva avere qualche giustificazione in più nel non riuscire a colmare in tempo le lacune della rosa partenopea, che aveva già perso troppi punti in campionato. Stavolta, invece, le scuse sono molto di meno. “Ringhio” ha dovuto far fronte a numerose assenze per infortunio, ma la responsabilità dei risultati è unicamente sua. Lo scenario delle scommesse sportive online tiene il Napoli in buona considerazione, dal momento che nel mese di marzo Insigne & co. hanno fornito segnali di ripresa importanti battendo fuori casa due big come il Milan e la Roma. I pronostici sulle squadre che si guadagneranno la Champions, però, sono ancora incerti.

Molto dipenderà dalle ultime giornate di campionato in calendario. Il Napoli sembra fortunato perché la strada dovrebbe essere in discesa. Anche nel corso di questa stessa annata, però, gli azzurri hanno ottenuto risultati deludenti contro compagini di rango inferiore: basti pensare alla clamorosa sconfitta per mano dello Spezia rimediata a Fuorigrotta. Proprio i liguri saranno gli avversari del Napoli dopo il Cagliari, all’inizio del mese di maggio. Il campionato si chiuderà il 23 per lasciar spazio agli Europei, che interesseranno anche lo stadio Olimpico. Saranno quindi 5 le partite che si disputeranno in Serie A nell’arco di appena 21 giorni. Un tour de force non indifferente, ma per il quale Gattuso deve farsi trovare assolutamente pronto.

Il 2 maggio il Napoli ha ospitato un Cagliari che avrà ancora bisogno di punti per la salvezza. Infatti sono scesi in campo determinati e sono riusciti a pareggiare la partita contro il Napoli che era in vantaggio di un gol. I sardi hanno cambiato allenatore esonerando nientedimeno che Eusebio Di Francesco, uno che 3 anni fa aveva condotto la Roma alla semifinale di Champions League. Questo fine settimana gli azzurri saranno impegnati in casa dello Spezia, ma anche in questo caso gli avversari della formazione partenopea potrebbero ritrovarsi ad avere fame di punti fondamentali. Il divario tecnico, in ogni caso, rimane evidente.

Il 12 maggio gli azzurri giocheranno allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese, tra le cui file milita oggi Fernando Llorente, il classico ex col dente avvelenato. Lo spagnolo ha lasciato Castel Volturno nell’ultima finestra di mercato invernale, lasciando intendere poi in più interviste che avrebbe preferito un trattamento migliore da parte di Gennaro Gattuso. In seguito il Napoli volerà a Firenze, da poco rimasta orfana della guida tecnica di Cesare Prandelli. Le possibilità per fare punteggio pieno ci sono tutte.

Sicuramente più ostica sarà la sfida finale di Fuorigrotta con il Verona, che vanta una delle migliori difese del campionato. Tra gli scaligeri spicca il nome di quel Mattia Zaccagni che è diventato un vero e proprio pallino di mercato degli azzurri. Trattandosi dell’ultima giornata, però, le motivazioni degli ospiti potrebbero essere ridotte al lumicino: la salvezza è già sicura e l’Europa è irraggiungibile. Non per il Napoli, però. A prescindere da come andrà a finire, Gattuso dovrebbe congedarsi dalla panchina azzurra, ma conoscendo il carattere di “Ringhio”, di certo vorrà salutare tutti da vincitore, portando a casa l’obiettivo programmato.