Calcio Napoli, Mertens: “Insigne importante, rinnovo? Vedremo”

L’attaccante del Calcio Napoli, autore di uno dei quattro gol nella vittoria contro la Salernitana, è tornato a parlare del suo futuro.

“Se sei importante per la squadra sei importante per il futuro, per il rinnovo vedremo”. Così Dries Mertens, attaccante del Calcio Napoli, ai microfoni di Dazn al termine del match vinto per 4-1 allo stadio Maradona contro la Salernitana.

“Rigore Insigne e record Maradona? Volevo tirare io, ma è un momento importante per Lorenzo. Ha fatto una scelta e mi mancherà perché è stato un uomo e un giocatore importante per questa società. E’ stato importantissimo e sarà importantissimo. Vuole finire bene, ci dispiace ma dobbiamo dargli un grande saluto. Dopo undici anni qui lo dobbiamo ringraziare”.