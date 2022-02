Calcio Napoli, nuovo ko in Nazionale: lussazione alla spalla per Lozano

Il giocatore del Calcio Napoli ha lasciato il campo in barella nel corso del secondo tempo di Messico-Panama.

Brutte notizie per Luciano Spalletti arrivano dal Centro America. Hirving Lozano si è infortunato nuovamente in Nazionale e ha riportato la lussazione della spalla destra. Il giocatore del Calcio Napoli ha lasciato il campo in barella nel corso del secondo tempo di Messico-Panama, valevole per le qualificazioni ai Mondiali, dopo uno scontro di gioco con Michael Murillo.

“In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia”, ha reso noto il club partenopeo.