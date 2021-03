Calcio Napoli, Italiano successore di Gattuso: la risposta del presidente dello Spezia

Il patron dei liguri ha parlato della possibilità di vedere Vincenzo Italiano sulla panchina del Calcio Napoli la prossima stagione: “Con De Laurentiis ottimi rapporti”.

“Calcio Napoli su Italiano? Con De Laurentiis ottimi rapporti ma non ne abbiamo parlato. Siamo concentrati su salvezza. Se ne parleremo sarà a fine campionato. Nel caso il patron partenopeo dovesse chiamare non ci saranno problemi a parlarne”. Lo ha detto il presidente dello Spezia Stefano Chisoli a Radio Kiss Kiss Napoli.

Su uno dei pezzi pregiati della squadra, il presidente aquilotto ha detto: “N’Zola calciatore molto forte. Fa piacere abbia attirato l’interesse di tanti club. Ora deve ritornare ad una condizione fisica ottimale per aiutarci a raggiungere la salvezza”. Infine sulla corsa per la salvezza, ha detto: “Peccato per la sconfitta di Bergamo ma l’Atalanta quando decide di giocare non ce n’è per nessuno. Da qui al termine non potremo più sbagliare”.