Calcio Napoli, il tiro a giro di Insigne è il secondo gol più bello dell’anno

La rete del capitano del Calcio Napoli contro il Belgio si classifica alle spalle solo della rovesciata di Taremi del Porto contro il Chelsea.

La spettacolare sforbiciata di Mehdi Taremi col Porto contro il Chelsea e’ stata votata come ‘Gol della Stagione di Uefa.com per il 2020/21′ con circa il 30% delle preferenze. Taremi ha segnato questo splendido gol nei minuti di recupero del ritorno dei quarti di finale di Champions League, anche se questa rete non e’ servita a evitare l’eliminazione del Porto contro i futuri vincitori del Chelsea.

Dietro di lui, al secondo posto, Lorenzo Insigne, il capitano del Calcio Napoli autore di uno splendido gol (il famoso tiro a giro) in occasione dei quarti di finale di Euro2020 tra Belgio e Italia, vinta per 2-1 dagli azzurri. Nel gradino piu’ basso del podio Kemar Roofe del Rangers andato in rete nella gara vinta per 2-0 contro lo Standard Liege della fase a gironi di Europa League.