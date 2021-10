Calcio Napoli: Insigne sbaglia ancora dal dischetto, ma per Spalletti è intoccabile

Contro il Torino, terzo errore del capitano del Calcio Napoli, che continua a discutere con la società azzurra del rinnovo di contratto.

“Il rigore sbagliato da Insigne? I compagni lo aiutano e gli danno forza. Era dispiaciuto. Il prossimo penalty lo battera’ ancora lui”. Con queste parole, nell’immediato postpartita della sfida tra Calcio Napoli e Torino, Luciano Spalletti ha spazzato via il campo da qualsiasi dubbio: il rigorista degli azzurri, nonostante il terzo errore dal dischetto su 5 tentativi da inizio stagione, è e resta Lorenzo Insigne.

Per Insigne è un momento delicato, anche se il numero 24 continua a non risparmiarsi mai in campo. E’ soprattutto fuori dal terreno di gioco che più di una voce sul suo futuro lo infastidisce. “Insigne e’ il nostro capitano e pensa solo al campo. Rinnovo? Il suo agente sta parlando con noi. Vediamo”. Cosi’ Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, intervistato da Dazn nel pre partita del match contro il Torino.