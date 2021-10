Ottava meraviglia del Calcio Napoli: battuto il Torino 1-0

Il Calcio Napoli batte il Torino e alza al cielo la melodia dell’ottava meraviglia con Victor Osimhen che colpisce di testa e lancia gli azzurri in classifica grazie al risultato di 1-0.

Osimhen dopo una partita durissima giocata fisicamente ed uno contro uno, mata un Torino solidissimo.

Da Juric a Juric il Calcio Napoli ha rischiato fino a dieci minuti dalla fine di impattare contro l’organizzazione tattica del tecnico granata. Dal Verona che non ha permesso ai partenopei di andare in Champions al Torino che ha fortemente messo in dubbio il record di 8 vittorie consecutive dal Calcio Napoli.

Partita giocata con intelligenza e senza perdere mai la bussola nonostante la necessità di vincere. Con calma e cercando di vincere contrasti a centrocampo il Calcio Napoli ha ancora una volta dimostrato di saper soffrire e saper aspettare il momento giusto per colpire. Bellissimi alcuni duelli: Bremer Osimhen, MArio Rui Singo e Koulibaly e Rrhamani contro gli attaccanti del Toro.

Ancora una partita senza gol subiti (solo 3 gol dall’inizio del torneo) ma ancora un rigore sbagliato da Insigne, troppo insicuro dal dischetto. Da segnalare anche il ritorno in campo di Mertens. Benissimo Rrhamani, Di Lorenzo e naturalmente Osimhen!

“E’ stato il gol più importante della mia carriera”. Victor Osimhen si è arrampicato in cielo per segnare il gol del successo contro il Torino.

“Sono felicissimo, l’atmosfera dello stadio era incredibile, il pubblico ci ha spinto e siamo riusciti a conquistare i 3 punti”. “Non ci siamo mai arresi, abbiamo attaccato fino alla fine e il successo è giusto. Ho visto la palla impennarsi e ho capito che potevo anticipare i difensori di testa. Ho colpito bene e ho segnato un gol importantissimo per me e per la squadra”.

Gli azzurri saranno impegnati giovedì in Europa League e domenica in trasferta contro la Roma.

Formazioni in campo

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski (71′ Mertens), Politano (60′ Lozano, 89′ Juan Jesus), Osimhen, Insigne (71′ Elmas). All. Spalletti.

Torino: Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez (67′ Buongiorno) Singo, Lukic, Mandragora (8′ Kone, 89′ Warming), Ola Aina; Linetty (67′ Pobega), Brekalo, Sanabria (67′ Belotti). All. Juric.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Marcatori: 81′ V. Osimhen

Note: ammoniti Linetty, Pobega, Koulibaly, Anguissa

Cronaca

– PRIMO TEMPO –

1′ – comincia il match

8′ – entra Kone per Mandragora

10′ – gran destro di Osimhen in progressione, fuori di pochissimo

11′ – cross di Osimhen e inserimento di Insigne che viene fermato a pochi metri dalla porta, Fiammata del Napoli.

16′ – colpo di testa di Bremer su cross d’angolo e Ospina ben piazzato blocca

20′ – cross di Di Lorenzo e stacco di Osimhen che alza di poco sulla traversa

25′ – rigore per il Napoli: fallo di Kone su Di Lorenzo in area

26′ – il rigore lo tira Insigne e Milinkovic respinge

29′ – sinistro di Brekalo, bravo Ospina che devia in angolo

37′ – ammonito Rodriguez

44′ – destro di Sanabria in ripartenza, fuori

– SECONDO TEMPO –

55′ – taglio di Politano e salvataggio in spaccata di Kone che anticipa Insigne

55′ – ammonito Linetty

56′ – gol di Di Lorenzo di testa annullato dal Var per fuorigioco

60′ – entra Lozano per Politano

63′ – destro di Lozano: palo!

65′ – gran parata di Ospina che chiude lo specchio a Brekalo in area: super prodezza

67′ – entrano Buongiorno, Pobega e Belotti per Rodriguez, Linetty e Sanabria

70′ – sinistro al volo di Brekalo, alto

71′ – entra Elmas per Insigne

71′ – entra Mertens per Zielinski

75′ – ammonito Pobega

79′ – ammonito Koulibaly

81′ – gooooool Osimhen!

81′ – stacco strepitoso di Osimhen che dopo un rimpallo sale in cielo per colpire di testa incrociato: gol magnifico!

85′ – ammonito Anguissa

89′ – entra Juan Jesus per Lozano

89′ – entra Warming per Kone

90′ + 6′ – E’ finita! Il Napoli batte il Torino con un super gol di Osimhen!