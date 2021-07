Calcio Napoli-Insigne: rebus rinnovo

Il Calcio Napoli e Insigne si siederanno di fronte a un tavolo solamente a Dimaro, ma non mancano gli estimatori del capitano azzurro anche grazie alle ottime prestazioni all’Europeo.

L’ultima settimana di Euro 2020 infiamma il mercato di mezza Europa. Da chi ha gia’ lasciato il torneo a chi ancora e’ ancora in corsa, i prossimi giorni saranno decisivi per tanti.

Degli Azzurri impegnati all’Europeo, c’e’ da decidere il futuro anche di Lorenzo Insigne. Perche’ De Laurentiis sul rinnovo del capitano del Calcio Napoli e’ stato chiaro: “Se lui mi dira’ che e’ stanco e vuole girare l’Europa sara’ una decisione sua, non certo nostra”.

L’appuntamento per il rinnovo, comunque, non sara’ prima della fine di Euro 2020 e delle vacanze. Molto probabilmente il presidente del Calcio Napoli e Lorenzo si siederanno di fronte a un tavolo solamente a Dimaro, ma di certo gli estimatori in giro per l’Europa e l’Italia non mancano al 10 azzurro.