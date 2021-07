Calcio Napoli, De Laurentiis: “Se Insigne si è stancato e vuole girare l’Europa sarà una scelta sua”

Il presidente del Calcio Napoli fa il punto sulla delicata questione del rinnovo di contratto del capitano azzurro, che scadrà nel 2022.

“Insigne è un prodotto del vivaio del Napoli, lo scovò Santoro che adesso è tornato con il Napoli. Se lui mi dice che si è stancato e vuole girare l’Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra”. Così il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis a margine della presentazione di una mostra su Diego Armando Maradona presso il centro commerciale “Jambo”, a Trentola Ducenta (Caserta).

Il patron azzurro ha sottolineato come Insigne sia “uno degli interpreti più interessanti” di questi campionati Europei, sottolineando anche come “nei giudizi stavolta il paese s’è comportato in maniera nazionale”.