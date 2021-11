Calcio Napoli, Insigne e Fabian Ruiz in dubbio per la Lazio

Luciano Spalletti monitora le condizioni dei due giocatori del Calcio Napoli rimasti fuori dalla sfida di Mosca in Europa League in vista del match di domenica contro l’ex Sarri.

Dopo la sconfitta di ieri a Mosca in casa dello Spartak per la quinta giornata di Europa League, il Napoli ha ripreso la preparazione in vista del match casalingo di domenica contro la Lazio. Il gruppo si è diviso in due parti. I giocatori scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico mentre il gruppo ha svolto attivazione, lavoro di potenza aerobica e lavoro tecnico-tattico. Anguissa ha svolto terapie. Fabian Ruiz personalizzato in palestra, Insigne tra palestra e campo.

Questa mattina il club ha annunciato che Victor Osimhen è stato dimesso dalla clinica Ruesch ed è rientrato a casa dove osserverà un periodo di riposo di almeno 10/15 giorni. L’attaccante nigeriano, che rischia uno stop di tre mesi, è stato operato per le fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro riportate domenica, durante Inter-Napoli, dopo uno scontro con Skriniar.