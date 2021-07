Calcio Napoli, iniziato il ritiro di Dimaro: calciomercato ancora fermo

Calcio Napoli: gli azzurri di Luciano Spalletti hanno iniziato la preparazione al campionato senza numerosi nazionali. Calciomercato ancora fermo: priorità terzino sinistro e centrocampista.

Il Calcio Napoli ha iniziato il ritiro di preparazione al campionato in quel di Dimaro agli ordini di Luciano Spalletti. Un periodo di dieci giorni, nel quale, in attesa della seconda parte di ritiro a Castel di Sangro, il tecnico toscano si ritrova senza nove giocatori.

Mancano all’appello l’infortunato Ghoulam e i reduci dalle nazionali, tra cui i campioni d’Europa Insigne, Meret e Di Lorenzo (fresco di rinnovo del contratto fino al 2026), oltre a Fabian Ruiz (resta o andrà via?), Ospina (anche lui in bilico), Zielinski (che arriverà tra qualche giorno), Mertens e Lozano (purtroppo costretti a lunghi stop dopo gli impegni con Belgio e Messico).

Senza mezzo plotone, Spalletti dovrà fare di necessità virtù, valutando soprattutto alcuni giocatori che potrebbero avere una chance per far parte dell’organico (Malcuit, Luperto e Ounas su tutti),

Spalletti (che parlerà stasera in conferenza stampa) attende segnali dalla società per quanto riguarda il calciomercato. Oltre alla telenovela Insigne (da risolvere al più presto), sono assolutamente necessari un terzino sinistro (si parla molto di Emerson Palmieri, graditissimo al tecnico che già lo conosce dai tempi di Roma) e un centrocampista (da inserire nell’organico al posto di Bakayoko).

Per ora sembra tutto fermo, anche se la società sta certamente valutando numerosi profili utili a rinforzare la squadra per tornare in Champions League, obiettivo dichiarato sia da Spalletti che dal patron Aurelio De Laurentiis.

Occorre però iniziare a muoversi, considerato che il calciomercato chiude il 31 agosto e le lunghe modalità di stipula dei contratti da parte del club di Aurelio De Laurentiis.

Foto: pagina Facebook Calcio Napoli