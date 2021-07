Calcio Napoli: il rinnovo del contratto di Insigne sarà la telenovela dell’estate

Lorenzo Insigne: al ritorno dalle vacanze il neo-campione d’Europa (in scadenza di contratto tra meno di un anno) sarà chiamato a una non semplice trattativa con Aurelio De Laurentiis.

La vittoriosa spedizione italiana ad Euro 2020 ha visto Lorenzo Insigne tra i grandi protagonisti. Il capitano del Calcio Napoli è stato tra i migliori per qualità e quantità.

“Lorenzo il magnifico” ha segnato due gol (contro Turchia e Belgio, contro il quale ha messo in mostra il suo ormai famoso “tiro a giro”), ma soprattutto, proprio come tra le fila dei partenopei, non si è risparmiato nel tornare più indietro per dare una mano in fase difensiva (memore degli insegnamenti di Zeman, Benitez e Sarri).

La vittoria finale rende merito al percorso di un ragazzo partito da Frattamaggiore con un sogno. Un sogno passato attraverso la “gavetta” con Cavese, Foggia e Pescara, per poi diventare realtà in nove fantastiche stagioni col suo Napoli (nelle quali ha segnato 109 gol e regalato tantissimi assist ai compagni, vincendo due volte la Coppa Italia e una Supercoppa, senza dimenticare due scudetti persi per un pelo). Insigne si può considerare quasi una bandiera del Calcio Napoli: quel “quasi” è legato al contratto in scadenza nel 2022. La trattativa per il rinnovo del capitano diventerà molto probabilmente la telenovela dell’estate in casa azzurra, il cui calciomercato è al momento fermo.

Il numero 24 dei partenopei è al momento in vacanza, per cui farà la conoscenza del nuovo allenatore direttamente nel secondo ritiro di Castel di Sangro. Luciano Spalletti lo aspetta, come dichiarato nella conferenza stampa di presentazione: “Ho parlato con lui al telefono, gli ho detto che mi piacerebbe fare questo percorso con lui al mio fianco. Poi ci sono altre questioni e quelle le andremo ad analizzare insieme a lui quando ritorna”. Sarà in Abruzzo che si discuterà la non facile trattativa. Secondo i “beninformati”, Insigne e il suo procuratore, Vincenzo Pisacane, chiederanno un aumento di ingaggio da 4,5 a 5,5 milioni di euro, mentre ADL vorrebbe un decurtamento a 3,5.

Il rinnovo è tutt’altro che scontato, ma la partita è solo all’inizio. I tifosi del Napoli sperano che alla fine vincano sia Insigne che De Laurentiis: il bene della squadra deve essere messo in cima alle liste della priorità in vista della prossima stagione.