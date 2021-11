Il Calcio Napoli non pensa a particolari rinforzi in vista delle assenze per la coppa d’Africa, ma il direttore sportivo si lascia andare a una confessione.

Calcio Napoli a Varsavia vincitore nonostante i diversi assenti, tra questi anche Osimhen che Spalletti spera di avere a disposizione al piu’ presto. “Vediamo domani (oggi ndr), dovrebbe essere una roba leggera, si e’ allenato insieme agli altri, quindi, siamo fiduciosi, pero’, aspettiamo”, ha detto nel pre-partita del match di Europa League in casa del Legia e ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Sempre presente, invece, Anguissa. “L’anno scorso non ce l’avevamo, anche se il centrocampo con Zielinski, Demme e Fabian Ruiz ha fatto molto bene e ha fatto tanti punti. E’ un ragazzo sul quale abbiamo puntato tanto, abbiamo preso solo un calciatore, abbiamo preso lui e, poi, Juan Jesus. Sapevamo della sua forza, poi siamo molto contenti del fatto che si e’ inserito benissimo. E’ un ragazzo straordinario, che da’ sempre tutto, che mette a disposizione le sue qualita’ ed e’ sempre al servizio della squadra. Quindi, in questo momento il mister fa fatica a rinunciarci”.

Il grande timore della tifoseria azzurra, ma probabilmente non solo, e’ che la Coppa d’Africa possa incidere sulla stagione, ecco perche’ il mercato di gennaio potrebbe rilvelarsi particolarmente importante per il Napoli. “Intanto, dobbiamo avere delle risposte da parte di Ghoulam, che sta sempre meglio e speriamo di averlo sempre piu’ a disposizione. Dobbiamo valutare anche Zanoli. Ci sono delle valutazioni un po’ da fare, pero’, noi crediamo che possiamo andare avanti cosi’ – spiega Giuntoli -. Poi, quando c’e’ il mercato, ci sono sempre mille situazioni che possono venire fuori e vedremo, magari, di coglierne qualcuna, ma puo’ darsi anche di no. Quindi, e’ tutto in divenire, dobbiamo aspettare e capire bene le cose, fino ad arrivare sotto al mercato”.